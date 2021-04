Pērn trīs mēnešu periodā no oktobra līdz decembrim sociālajā tīklā "Instagram", kas pieder "Facebook", tika fiksēti aptuveni 6,6 miljoni ierakstu, kas bija naidu kurinoši, vēsta BBC. Liels skaits upuru, it sevišķi rasisma izpausmē, ir pasaules futbolistu vidū, kuri saņem neskaitāmas ziņas no dusmu pārņemtiem faniem. Ko šajā ziņā pieredzējuši latvieši?