Bleiks Grifins: Pēdējos pāris gadus to vien dzirdu, cik draņķīgs esmu

"Tas ir diezgan smieklīgi, jo jau pēdējos pāris gadus to vien dzirdu, cik draņķīgs esmu, ka slikti spēlēju. Parakstu līgumu ar šo komandu un visi atkal bļauj, ka tas nav godīgi," īsā komentārā "The New York Post" sacīja spēka uzbrucējs.