Foto un video ⟩ Latvijas futbolisti varonīgi atspēlējas un rezultatīvā mačā cīnās neizšķirti ar Turciju

Latvijas izlase pirmos vārtus zaudēja jau spēles otrajā minūtē. Dienu iepriekš Daiņa Kazakeviča izceltais Hakans Čalhanolu pirms soda laukuma pamanīja Kenanu Karamanu, kurš ar bumbu pietuvojās soda laukumam un no 16 metru atzīmes raidīja to garām Pāvelam Šteinboram. Mača piektajā minūtē Latvijas futbolisti uz brīdi spēja bumbu nogādāt turku aizsardzības zonā, bet jau pusminūti vēlāk Antonijs Černomordijs no sava soda laukuma izsita bumbu, kas tika iespēlēta tuvāk vārtiem.