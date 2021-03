Kolumbusa par Merzļikinu vai Korpisalo varētu saņemt labu piedāvājumu

Merzļikins kā otrā gada spēlētājs ir automātiski pasargāts no NHL paplašināšanas drafta, kurā līgas jaunpienācēja Sietlas "Kraken" veidos sastāvu no citu komandu spēlētājiem. Līdz ar to "Blue Jackets" neriskē starpsezonā pazaudēt Merzļikinu vai Korpisalo bez kompensācijas, jo klubs varēs aizsargāt Somijas vārtsargu.