Kārlails skaidro, kāpēc Porziņģis pēdējās minūtēs palika uz rezervistu soliņa

"Es viņu izlaidu laukumā, kad līdz spēles beigām bija atlikušas četras minūtes, jo vēlējos, lai atgriežas atpakaļ spēlē. Dueļi bija ļoti sarežģīti, Kristaps to labi apzinājās. Kad liku viņam atgriezties laukumā, viņš jautāja, vai esmu pārliecināts. Atbildēju, ka esmu, un būs jāsedz Smārts. Viņš minūtes laikā visu izdarīja diezgan labi, bet pretinieki bija ļoti ātri, un tas būtu negodīgi pret Kristapu, ja viņam būtu jāspēlē aizsardzībā pret mazajiem spēlētājiem."

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 32 minūtes, kuru laikā guva 19 punktus. Liepājnieks realizēja trīs no astoņiem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem.