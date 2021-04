Laksa rezultatīvs Polijas čempionāta ceturtdaļfināla mačā

Laksa piektdien laukumā pavadīja 34 minūtes un 24 sekundes, kuru laikā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, četrus no sešiem "trejačiem" un sešus no septiņiem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra divas bumbas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes un sakrāja 24 efektivitātes koeficienta punktus.