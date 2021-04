Nezinu, tur tā visa situācija ar Floridas "Panthers" beidzās tā, ka pats nemaz īsti to nesapratu. Viss labi, mums šosezon nav fārmkluba, turpini spēlēt Zviedrijā, brauc nākamgad, bet pēkšņi lauž līgumu, jo neesmu vairs vajadzīgs. Tas bija tāds sitiens zem jostasvietas. Nepatīkami, ka lauž līgumu un pasaka, ka neesi vairs vajadzīgs. Kaut ko tādu jau gaidīju, jo viņiem tur mainījās viss menedžments. Tas ģenerālmenedžeris, kurš ar mani parakstīja, bija prom. Tad jau bija skaidrs, ka šāds gājiens no viņu puses varētu sekot. Man patīk spēlēt "Orebro" komandā. Es te jūtos vajadzīgs un novērtēts, ir izaugsme. Cerams, ka tas šobrīd ir komats. Tas jau atkarīgs no manis paša, kā spēlēšu turpmāk. Ir gadījumi, kad 27 gados aizbrauc uz NHL un spēlē. Tas būtu labākais gala iznākums. Šī ir arī laba līga, kur palikt. Domājot par gaidāmo ģimenes pieaugumu - šī vieta ir tuvu mājām, viss pazīstams. Bija vairāki apstākļi, kāpēc vēlējos šeit palikt. "Orebro" tā ir ieraksta prakse, jo vienmēr cenšas parakstīt vismaz divu gadu līgumu. Viena gada līgumi ir salīdzinošs retums. Arī viesspēlētājus cenšas piesaistīt uz vismaz divām sezonām. Vienam somam komandā ir pat trīs gadu līgums. Jā, vēlējos stabilitāti, jo pēdējos gados esmu mainījis komandas. Gribētos vismaz vienu gadu jau laikus zināt, kur būšu.