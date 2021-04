Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Čempions nebremzē, RFS izveseļojas un uzvar

FK "Valmiera" jau astoņas spēles pēc kārtas nezaudē FK "Ventspils" futbolistiem - 6 uzvaras un divi neizšķirti. Dažkārt futbolā gadās tā, ka rezultāts nebūt neliecina par vienas komandas milzīgu pārsvaru vai otrādi - minimāla uzvara neliecina par laimīgu uzvaru. Valmieras komandas uzvara ar 1:0 bija likumsakarīga uzvara, jo mājinieku pārsvars īpaši otrajā puslaikā bija acīmredzami liels. Cita lieta, ka neizdevās to pārvērst gūtos vārtos un viens no "vainīgajiem" te bija bijušais valmieriešu vārtsargs Vladislavs Lazarevs, kuram tieši mačs Valmierā šosezon bija pirmais Ventspils komandas vārtos (diezin vai tā bija nejaušība).

Savukārt arī Lazarevs neko nespēja glābt 88. minūtē, kad bumbu vārtos no pāris metriem raidīja 20 gadus vecais japāņu pussargs Daisuke Jokota. Kopš 2018. gada vasaras japānis bija Vācijas klubu jaunatnes komandās un Jēnas "Carl Zeiss" otrajā komandā (pirmā komanda pērn izkrita no 3. līgas, kaut gan savulaik trīs reizes bija VDR čempione, bet 1981. gadā UEFA Kausu ieguvēju kausa izcīņas finālā ar 1:2 zaudēja Tbilisi "Dinamo"), taču tas neko nenozīmē - pie mums jau ir bijuši vairāki japāņu futbolisti "ne no kurienes", kuri sevi spēja apliecināt virslīgā un tad devās iekarot Eiropu tālāk. Valmieras komanda ir starp līderēm, bet ventspilnieku rēķinā ir tikai viens punkts trijās spēlēs. Nevar jau teikt, ka Ventspils komanda spēlē slikti, bet... Uzvaru vēl nav.

Starp līderēm ir BFC "Daugavpils", kas arī pērn diezgan labi startēja (trīs uzvaras pirmā riņķa 7 spēlēs), taču tagad komandai ir jau 7 punkti trijās spēlēs. Daugavpils komanda ceturto reizi pēc kārtas pārspēja FK "Metta", kas vismaz pirms sezonas tika uzskatīta par daugavpiliešu galveno konkurenti cīņā par 6. vietu un izvairīšanos no pārspēlēm ar 1. līgas jeb tagad Nākotnes līgas trešo labāko komandu. Šoreiz 3:2 aizraujošā spēlē un arī Daugavpilī uzvaras vārtus guva jaunpienācējs no ārzemēm - ganietis Isāks Nortejs neatvairāmi raidīja bumbu zem vārtu pārliktņa. Pirms nonākšanas Daugavpilī viņš spēlēja klubā "Naestved BK", kas pērn izkrita no Dānijas pēc ranga 2. līgas (1. divīzijas), kaut gan savulaik divreiz bija vicečempions, kaut gan tā rindās spēlēja tādas Dānijas futbola zvaigznes kā Jespers Olsens (1984. gada Eiropas un 1986. gada pasaules čempionāta dalībnieks; spēlēja "Ajax" un bija Nīderlandes čempions, spēlēja "Manchester United") un Bjarne Goldbeks (1991. gada Vācijas čempions ar 1.FC "Kaiserslautern", 1998. gada pasaules un 2000. gada Eiropas čempionāta dalībnieks). Diezin vai bija daudz to, kuri paredzēja tik sekmīgu debiju BFC "Daugavpils" galvenā trenera amatā Andrejam Kaļiņinam. Nākamā spēle daugavpiliešiem būs Ventspilī un mēs jau zinām, kāds starts šosezon virslīgā ir ventspilniekiem...