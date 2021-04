Ērlings Brauts-Holanns piedzima 2000. gada 21. jūlijā Līdsā, Anglijā. Viņa dzimšanas brīdī tēvs pārstāvēja Anglijas komandu Līdsas "United". Alfs Inge, Holanna tētis, pirms septiņiem gadiem pārcēlās uz Angliju. Trīs gadus pēc dēla nākšanas pasaulē futbola buči tika kārti uz nagliņas, jo norvēģu futbolistu mocīja savainojumi. Var teikt, ka viņa karjerai punktu pielika pazīstamais īrs Rojs Kīns, kurš traumēja labo ceļgalu. Pēc karjeras beigšanas ģimene atgriezās dzimtajā Norvēģijā. Ērlinga tēvs Norvēģijā pievērsās nekustamo īpašumu biznesam. Viņš jau no pirmās dienas iedrošināja savu dēlu futbolam. Jaunais Holanns nolēma iet tēva pēdās un piebiedrojās Brīnas futbola kluba akadēmijai, kur tieši viens no viņa lielākajiem atbalstītājiem, tēvs, sāka savas futbola gaitas.

Komandas trenerus uzreiz pārsteidza jaunā norvēģa degsme, kurš atšķirībā no tēva darbojās uzbrucēja, nevis aizsarga vai vidējās līnijas pozīcijās. "Pirmo reizi Ērlingu redzēju piecu gadu vecumā, kad viņš sāka trenēties pie gadu vecākiem puišiem. Pēc pirmajiem viņa pieskārieniem bumbai sapratu, ka kādu dienu šis puisis būs kas īpašs," sarunā ar "The Athletic" atcerējās Berntsens, viens no Holanda pirmajiem treneriem.