UFC jaunā ērā kopā ar "Venom"

Liela daļa fanu pat neapzinās, bet cīnītāji mēdza vairāk nopelnīt no "Reebok" atribūtikas pārdošanas, nekā no noslēgtā cīņas līguma ar UFC. Tā bija ierasta prakse, ka cīnītāji nopelnīja sešu ciparu skaitļus no sponsoriem. Daudziem sportistiem bija pat divi aģenti – viens, kas kārtoja līgumsaistības ar UFC un otrs, kas kārtoja sportista nākotni ar potenciāliem sponsoriem. Kopš 2014. gada visi vīri, kas spēra kāju oktogonā saņēma garantētus ienākumus no "Reebok".