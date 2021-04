Egleskalns tuvina "Olympiacos" Grieķijas čempionu titulam

"Olympiacos" četru čempionāta labāko komandu sacensības uzsākusi ar uzvaru viesos pār tuvākajiem sekotājiem no Sirosas "Foinikas". "Olympiacos" pārspēja mājinieku klubu ar 3-0 (25:19, 25:18, 25:19).

Tikmēr Deniss Petrovs kopā ar Ņižņijnovgorodas ASK Krievijas čempionāta kvalifikācijas kārtā tomēr bija spiests atzīt Novijurengojas "Fakel" pārākumu. Izšķirošajā spēlē "Fakel" savā mājās pārspēja ASK ar 3-0 (25:18, 25:16, 25:18), sērijā līdz divām uzvarām uzvarot ar 2-1. ASK labāko sešiniekā neiekļuva.