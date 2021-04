Video ⟩ Porziņģis savāc "double-double", taču "Mavericks" cieš zaudējumu

Porziņģis nospēlēja 36 minūtes un guva 23 punktus, trāpot astoņus no 15 divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vēl vienu soda metienu.

"Mavericks" līderis slovēnis Luka Dončičs guva 23 punktus, trāpot tikai deviņus no 26 metieniem no spēles (2p. 8/17, 3p. 1/9), kā arī pieļāva piecas kļūdas.

"Mavericks" vāji uzbruka grozam, realizējot tikai 38% metienu no spēles - divpunktnieki 23 no 49 un trīspunktnieki 10 no 39.