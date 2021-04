Bertāns: Divas nedēļas varēju veltīt darbam ar savu ķermeni un prātu

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 19 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no 11 tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 11 punktiem vairāk nekā ielaida.

"Aizsardzībā pieļāvām lērums kļūdu. Šajā aspektā noteikti varējām nospēlēt labāk," pēc spēles teica Bertāns. "Domāju, ka šī spēle no pārējām atšķīrās ar to, ka mēs izpildījām metienus, ko vēlējāmies paši, nevis tos piespieda izdarīt pretinieki. Daudzi no mums metienus izdarīja ar lielāku pārliecība, kas arī nesa cerēto rezultātu."