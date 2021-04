Porziņģis pēc lieliskā snieguma pret "Bucks" rezervēti komentē sadarbību ar Dončiču

Porziņģis aizvadīja vienu no savām labākajām spēlēm šosezon. Viņš izcēlās ar gūtiem 26 punktiem, 17 atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, diviem bloķētiem metieniem, reizi kļūdījās, divreiz pārkāpa noteikumus un spēli pabeidza ar +/- rādītāju +17.

Pēc spēles liepājnieks sacīja, ka viņam bija svarīgi iesaistīties mačā ceturtajā ceturtdaļā ar precīzu metienu. Viņš realizēja tālmetienu no stūra, izmānot sedzēju.

"Protams, ka ir patīkami spēlēt atkarībā no mača plūduma, ļauties. Viss it kā nāk un notiek viegli. Ir situācijas, kad labi darbojas pretinieku aizsardzība un nekas nenāk viegli. Tad ir svarīgi, lai saspēles vadītājs nosauc izspēli un mēs to realizējam. Tas mums vēl nedaudz sagādā problēmas."