100 dienas līdz Tokijas vasaras olimpiskajām spēlēm

"No meitenēm labas cerības ir Vinetai Pētersonai . Viņa šobrīd Latvijā ir izkristalizējies stabils pirmais numurs BMX riteņbraukšanā. Jāturpina krāt individuālie reitinga punkti, pēc kuriem viņa varētu kvalificēties Tokijai. Sieviešu konkurencē Latvija pēc nāciju ranga nevar kvalificēties olimpiskajām spēlēm," paskaidroja LRF ģenerālsekretārs.

Teorētiski olimpiskajām spēlēm no Latvijas var kvalificēties nedaudz vairāk nekā 60 sportisti, tomēr gaidāms, ka pārstāvniecība būs uz pusi mazāka.

Līdz ar to sastāvs varētu skaitliskā ziņā būt līdzīgs kā pirms pieciem gadiem Riodežaneiro vasaras olimpiskajās spēlēs, kad Latviju pārstāvēt devās 34 sportisti, bet piedalījās 32, jo vieglatlēti Līna Mūze un Valērijs Žolnerovičs traumu dēļ nestartēja.

Lielas cerības var saistīt ar Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlasi, kas 2017. gadā kļuva par Eiropas čempioni, bet pērn triumfēja Pasaules tūres Superfinālā. Cīņa par olimpisko ceļazīmi notiks maija beigās Austrijā, un latvieši būs vieni no galvenajiem turnīra favorītiem. Ceļazīmi uz Tokiju izcīnīs trīs labākās no 20 komandām. Tā būs pirmā no divām iespējām. Vēl arī jūnijā būs turnīrs, kur 16 komandas izspēlēs vienu ceļazīmi.