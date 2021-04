Pretiniekiem raidot bumbu savos vārtos, RFS svin uzvaru virslīgas mačā

"Spartaka" komandā vietu saglabājuši abi vārtsargi Jevgeņijs Nerugals un Dāvis Ošs. Aizsardzībā arī šosezon var redzēt Ņikitu Bērenfelu, bet no pussargiem sevi par jūrmalnieku var saukt Kvadvo Asamoā, kamēr uzbrukuma līniju papildinājis bijušais liepājnieks Emeka Fraidejs. Pārbaudes spēlēs jūrmalniekiem palīdzēja arī iepriekšējo sezonu līderis Nemanja Belakovičs un rezultatīvs bija Okosi Edhere, taču pirmais no viņiem joprojām nav atrodams kūrortpilsētas komandas pieteikumā. Prom devušies Nauris Bulvītis un Lakijs Opara, bet atgriezies - Ingus Šlampe.

RFS no ārvalstu klubiem piesaistīja lietuviešu vārtsargu Vītautu Čerņausku, gambiešu pussargu Alfuseneju Jatu, Burundi uzbrucēju Bonfīsu Kalebu Bimenimanu, pussargus Jovanu Popzlatanovu un Darko Micevski no Ziemeļmaķedonijas, no pašmāju vienībām - Villelu no "Ventspils" un aizsargu Elvi Stugli no "Riga". Pirms sezonas komandā atgriezās arī brazīliešu pussargs Emersons Deuslesiānu.