Video ⟩ Banki: Ar savu pieredzi vēlos atstāt iespaidu uz Latvijas basketbolu

"No pirmajiem iespaidiem varu teikt, ka visi treneri, ar kuriem esmu runājis, nepārprotami norādījuši, ka vēlas būt daļa no izlases," atklāja Banki, kurš vairākkārt nevairījās slavēt Latvijas basketbola trenerus. "Viņi ir gados jauni, talantīgi un ļoti ambiciozi. Liela daļa no šiem speciālistiem savos klubos strādā par galvenajiem treneriem, tāpēc viņiem ir visas iespējas dzimtenē noturēt talantīgus spēlētājus, kuriem iespējams sniegt drošības sajūtu un palīdzēt attīstīties."