Kuras ir galvenās favorītes cīņā par Stenlija kausu?

5. Karolīnas "Hurricanes"

4. Bostonas "Bruins"

Pēdējos gados "Bruins" komanda bijusi viena no galvenajām pretendentēm cīņā par Stenlija kausu, bet šīs cerības nav izdevies piepildīt. Lielākais trūkums - daudz vārti tiek zaudēti vienādos sastāvos jeb spēlējot pieci pret pieci. Klubs šo robu centies aizlāpīt Teilora Hola personā. Iespējams, ka šis hokejists arī demonstrēs labāku sniegumu nekā Bufalo "Sabres" rindās. Galvenais, lai Bostonai pienesumu dod ne tikai pirmā maiņa, bet arī pārējie virknējumi, jo visām izslēgšanas spēlēm tik cauri tikai ar vienu virknējumu būs grūti.

3. Toronto "Maple Leafs"

Viens no iemesliem, kāpēc "Maple Leafs" šajā sarakstā atrodas tik augstu, ir vārtsarga Džeka Kembela stabilā spēle. No pirmā vārtsarga pozīcijas viņš "izkodis" dāni Frederiku Andersenu. Lai arī amerikānis aizvadījis mazāk spēļu tieši pēdējā laikā, viņš demonstrējis ļoti labu sniegumu. Var teikt, ka vārtsargu līnija bija viens no Toronto galvenajiem klupšanas akmeņiem.