"Lūšiem" Baltijas līgas pusfinālā četru setu zaudējums

"Lūšu" rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Kristaps Šmits, 14 punktus, divus no tiem blokā, guva Vladislavs Blumbergs, bet 11 punkti bija Gustavam Freimanim, kuram trīs gūti punkti ar bloku.

Šosezon "Credit24" Meistarlīgas sacensības uzsāka desmit komandas - piecas no Igaunijas, četras no Latvijas un divas no Lietuvas.