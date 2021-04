Japānas premjers apņemas sarīkot drošas olimpiskās spēles

"Japāna klausās un mācās no Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un ekspertiem," premjers sacīja kopīgā preses konferencē ar ASV prezidentu Džo Baidenu Baltajā namā.

"Viņi dara visu iespējamo, lai ierobežotu inficēšanos un realizētu drošas spēles no zinātniskām un objektīvām perspektīvām," teica Japānas premjers.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.