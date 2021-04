Sevastova labprāt piedalītos Tokijas olimpiskajās spēlēs

"Pirmajā setā pēlēju diezgan labi un pretiniece uzdāvināja daudz punktu, kas ļāva setu uzvarēt ar 6-0. Nenoturējos savā līmenī un otro setu iesāku ļoti slikti, bija grūti ieiet ritmā. Pie 2-5 atguvos un sākās atklāts teniss. Taibreikā spēle varēja aiziet citā virzienā, taču spējo to uzvarēt," stāstīja Sevastova.

"Seta sākumā nebija tik labs sitiens no kreisās puses, taču turpinājumā to uzlaboju. Situācijās, kad viņa ir vadībā un vairs nav ko zaudēt, viņa spēlē labāk. To redzējām jau vakardienas mačā. Otrā seta sākumā zaudēju vieglos punktus un garās izspēles," skaidroja tenisiste.