Balašiha tālu, Hārtlijs arī Rīgā gaidāms tikai maija sākumā, proti, ceturtajā dienā pēc pēdējās Gagarina kausa finālspēles, tāpēc šoreiz vairāk parunāsim par Boba karaspēku Rīgā – Latvijas izlasi. Kas ļoti dīvaini, bet pirms sava mājas čempionāta izpelnījusies nepamatoti mazu ievērību. Augstos krēslos un patālu no tautas sēžot, dažam varbūt liekas, ka publiskajā telpā hokeja tāpat par daudz. Bet tā nav! Sākoties Latvijas čempionāta finālsērijai starp “Olimp” un “Zemgali”, man bija diezgan grūti kādam draugam iestāstīt, ka starp šiem par čempionu titulu spēlējošajiem nav gandrīz neviena reāla izlases hokejista... Kā tad tā? Sacenšas valsts divi labākie klubi un neviens no to hokejistiem nespēlēs izlasē?