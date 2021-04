12 klubi pieteikušies Eiropas futbola Superlīgas projektam

Eiropas Superlīgas projektā grib piedalīties seši Anglijas klubi, trīs komandas no Itālijas un trīs vienības no Spānijas. Pašlaik nav pieteicies neviens Francijas vai Vācijas klubs.

Superlīgā katru sezonu piedalīsies 20 vienības, 15 no tām saņems ilgtermiņa licences. Atlikušās piecas komandas par iespēju startēt turnīrā cīnītos.

Paredzēts, ka Superlīgā katru sezonu piedalīsies seši Anglijas premjerlīgas klubi, trīs Spānijas "La Liga" čempionāta vienības, trīs komandas no Itālijas A sērijas, divas no Vācijas bundeslīgas, bet viena - no Francijas "Ligue 1" meistarsacīkstēm.