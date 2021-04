Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Paliek divi līderi un… Daudz neskaidrību

"Riga FC" neatstāja nekādu cerību tobrīd vienai no trim līderkomandām BFC "Daugavpils" - 4:0. Tas bija kā atgādinājums, ka daugavpilieši atrodas turnīra tabulā ne gluži savā vietā… Domāju, ka viņi arī paši to labi saprot, taču tik labs sezonas sākums Daugavpils komandai (10 punkti piecās spēlēs) ļauj atrasties līderu grupā, un tik ātri tā to nepametīs. Nemaz neceriet. "Riga FC" komandu savukārt daugavpilieši nespēj uzvarēt - 8 zaudējumi 8 spēlēs kopš atgriešanās virslīgā ar kopējo vārtu starpību 1:20…