Pukinsks: "Riga" CAS lietā par apgaismojuma problēmām spēlē Liepājā pieaicināta, jo var zaudēt čempiona titulu

"Šādās lietās ir pieņemtais juridiskais process, kurā tiek uzrunātas puses, kam no lēmuma varētu būt kāda ietekme," par "Riga" līdzdalību strīdā teica Pukinsks. "Tāpat jāraugās arī no čempionāta viedokļa. Ja RFS prasība tiks apmierināta, šī komanda kļūs par pagājušās sezonas uzvarētāju. Tāpēc arī "Riga" ir viena no pusēm, kas iesaistīta lietas izskatīšanā."