Mitens nāk uz maiņu un piedzīvo zaudējumu

Pirmajā periodā piecus vārtus zaudēja Džails Sens, kurš tika galā vien ar deviņiem no 14 metieniem. No otrās trešdaļas sākuma "Devils" vārtu drošība tika uzticēta Mitenam, kurš sev atvēlētajā laikā atvairīja 22 no 23 raidījumiem.