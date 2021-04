Krievijas slēpošanas zvaigzne Boļšunovs izteicies par viņa iespējamo pievēršanos biatlonam

Pēdējā laikā presē vairākkārt izskanējušas ziņas, ka pēc olimpiskajām spēlēm Pekinā viņš varētu izmēģināt savus spēkus biatlonā. Tiesa, pats sportists to nebija komentējis.

"Ja runājam par manu iespējamo pāreju uz biatlonu, tad no sākuma gribu teikt, ka šādi jautājumi ir uzdoti, bet neesmu uz tiem atbildējis. Taču ziņas presē nonākušas... Par to izteikušies arī Juhanness Tīngnēss Bē, Martēns Furkads, un viņu sacītais nonācis medijos. Smieklīgi! Tas nav pareizi. Man jautātu, un es atbildētu - tas arī viss. Informācija, ka es kaut kur pārcelšos, nav nākusi no manis. Medijiem patīk izpušķot lietas," Krievijas izdevumos citēts Boļšunovs.