Butjankovs ar "double-double" pietuvina "Samara" vienību uzvarai Krievijas superlīgas finālā

Butjankovs laukumā pavadīja 33 minūtes un 17 sekundes, kurās izcēlās ar 17 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, nopelnīdams "double-double", kā arī spēles rezultatīvākā spēlētāja godu. Viņš grozā raidīja sešus no desmit divpunktu metieniem, visi četri tālmetieni bija neprecīzi, bet no soda līnijas izdevās iemest piecus no septiņiem metieniem.