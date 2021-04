Mančestras "City" Čempionu līgas pusfināla mačā viesos apspēlē Parīzes "Saint-Germain"

Spēles 13.minūtē Edersons glāba "City" no vārtu zaudējuma, jo Neimars iepriekš apspēlēja vairākus viesu spēlētājus un no tuvas distances izdarīja spēcīgu sitienu. PSG gan neapstājās un divas minūtes vēlāk Anhela di Marijas centrējumu no stūra sitiena izspēles vietas vārtu guvumā soda laukumā ar galvu pārvērta Markinjoss.