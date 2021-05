Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Valmiera" piesakās uz titulu?

Mena jau 15 gadu vecumā debitēja Kolumbijas pēc ranga otrās līgas klubā Bogotas "Tigres", bet tad nedaudz spēlēja virslīgas klubā "Deportivo Pereira", taču interesantākais ir kas cits - proti, "The Guardian" bija iekļāvis Menu "Next Generation 2019" sarakstā starp 60 talantīgākajiem jaunajiem futbolistiem pasaulē. Tajā sarakstā bija arī jau visai futbola pasaulei labi zināmie Ansu Fati no "Barcelona" un Džovanni Reina no Dortmundes "Borussia", tur bija Eduardu Kamavinga no "Rennes" (jaunākais vārtu guvējs Francijas izlasē kopš 1914. gada), Tangi Njazu no Minhenes "Bayern", slavenā islandieša Eidura Gudjonsena dēls Eidurs no Madrides "Real" U-19 komandas, Amsterdamas "Ajax" aizsargs Rajans Gravenberhs, kurš izgāja uz maiņu Nīderlande izlasē nesenajā spēlē ar Latviju, Junuss Musa no "Valencia" un Beļģijas izlases, portugāļu jaunais talants Fābiu Silva no Vulverhemptonas "Wanderers" (pērn jaunākais spēlētājs un vārtu guvējs Portugāles līgā un jaunākais vārtu guvējs Eiropas kausos "Porto" vēsturē), Pedri no "Barcelona" un Spānijas izlases un vēl vairāki jaunie futbolisti, kuri jau spēlē vai sāk spēlēt pieaugušo komandās.