Latviešu izcelsmes speciālists Lēmanis pametīs "Bullets" komandu

"Patiesi izbaudīju laiku "Bullets" komandā un esmu pateicīgs, ka varēju strādāt šeit par galveno treneri. Esmu gandarīts par to, ko paveicām piecu sezonu laikā," sarunā ar klubs preses dienestu teica Lēmanis.

Austrālijas latvietis kā spēlētājs 1992.gadā ir uzvarējis NBL turnīrā, bet kā treneris to ir atkārtojis trīsreiz - no 2011. līdz 2013.gadam.

Viņš no 2005. līdz 2013.gadam ir trenējis NBL klubu "New Zealand Breakers", bet no 2016.gada trenē citu NBL klubu Brisbenas "Bullets".