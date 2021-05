Karašausks un Ikaunieks kaldina FK "Liepāja" uzvaru

51.minūtē "Metta" pēc standartsituācijas izspēles bumbu centās nogādāt liepājnieku soda laukumā, taču dažas sekundes vēlāk jau bija spiesta aizsargāties. Mājinieku izspēle bija nesekmīga, kā rezultātā Ikaunieks ar bumbu lielā tempā pietuvojās "Metta" vārtiem un piespēlēja Mihailam Gordejčukam. Baltkrieva sitiens palidoja garām vārtsargam, bet bumbu no vārtu līnijas izsita Jānis Beks.

Spēles 72.minūtē "Metta" labākais snaiperis Junusa Muritala liepājnieku aizsargu atbruņoja no bumbas, bet Vjačeslavs Isajevs bloķēja viņa sitienu. Minūti vēlāk uz maiņu nākušais Artūrs Karašausks apdraudēja "Metta" vārtus un ar trešo mēģinājumu bija sekmīgs. Uzbrucēja pirmais raidījums norībināja vārtu stabu, otro sitienu bloķēja aizsargs, bet ar trešo piegājienu viņš bumbu raidīja zem vārtu pārliktņa.

Desmit minūtes līdz pamatlaika beigām no tuvas distances ar sitienu vilcinājās Dodo, viņam nespējot panākt 3:0. To divas minūtes vēlāk izdevās nokārtot Karašauskam, kurš no laukuma kreisās malas ieskrēja soda laukumā un raidīja bumbu labajā augšējā stūrī.