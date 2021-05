Video ⟩ Bertānam pieci realizēti tālmetieni; Vestbruks labo NBA rekordu

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un deviņas sekundes, kuru laikā aizmeta garām vienu divpunktu metienu un vienu soda metienu, bet realizēja piecus no deviņiem tālmetieniem. Trīs no trejačiem viņš iemeta ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē, minūtes un divu sekunžu laikā no rezultāta 106:115 panākot 115:117.