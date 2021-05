Porziņģis: Man nekad nav bijis problēmu ar komandas biedriem ārpus laukuma

"Man nekad nav bijušas problēmas ar komandasbiedriem ārpus laukuma, vienmēr esmu ar viņiem ļoti labi sapraties. Es nezinu, par ko Kjūbans runāja. Cenšos būt pēc iespējas profesionālāks, darīt to, kas man jādara, un būt komandas karavīrs," Porziņģi citē "Marca".

Vācu basketbolists Novickis "Mavericks" spēlēja no 1998. līdz 2019.gadam, kamēr Terijs, kurš NBA spēlēja no 1999. līdz 2018.gadam, Dalasas vienībā aizvadīja laiku no 2004. līdz 2012.gadam.