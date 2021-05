Ārstu biedrība: Tokijas olimpiskajās spēlēs pandēmijas laikā nav iespējams nodrošināt drošību

Premjerministrs Josihide Suga norādīja, ka atbilstoši līdzšinējam plānam ārkārtas stāvoklim bija jābeidzas 11.maijā, tomēr tagad nolemts to paturēt spēkā līdz mēneša beigām.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.