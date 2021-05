Miloševičs mača galotnē izrauj "Riga FC" uzvaru pret "Spartaku"

Pirmā labā vārtu gūšanas iespēja mājiniekiem bija devītajā minūtē, Veslijam Natam pirmajam tiekot pie atlēkušās bumbas un izdarot spēcīgu sitienu no tuvas distances. Bumba atsitās pret Jūrmalas kluba pārstāvi un lēnām ripoja vārtos, bet Vladislavs Soloveičiks to izsita autā. Brīdi vēlāk līgas labākā snaipera Stefana Miloševiča piespēli pie kreisā vārtu staba neuztvēra Gabriels Ramoss.

Aptuveni astoņas minūtes vēlāk no 17 metriem vārtu stabu norībināja Miloševičs. Sākoties pirmā puslaika pēdējām deviņām minūtēm, Samiru Abdullahi spēcīgo sitienu pa zemi atvairīja Roberts Ozols. Nepilnas trīs minūtes līdz puslaika beigām Jūrmalas komandai bija iespēja gūt vēl vienus.

Arī otrajā puslaikā bumbas kontrolē dominēja mājinieki. Pēc desmit spēlētām minūtēm mačā uz brīdi bija pārtraukums, jo pēc pārkāpuma laukuma centrā konfliktā iesaistītājās vismaz pa sešiem katras komandas futbolistiem. Šī epizode noslēdzās ar trim dzeltenām kartītēm, no kurām divas saņēma "spartakieši".

Astoņas minūtes līdz pamatlaika beigām rīdzinieki no aptuveni 20 metriem nespēja izmantot nopelnīto standartsituāciju. "Riga" arī atlikušajās minūtēs aktīvi centās gūt vārtus, pūlēm atmaksājoties 89.minūtē. Vladimirs Kamešs teju pie laukuma gala līnijas ieguva kontroli pār bumbu un piespēlēja to soda laukumā, kur no aptuveni 12 metriem neatvairāmu sitienu izdarīja Miloševičs.