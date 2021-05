Pasaules hokeja čempionāta gaidās Rīgā sāks ierobežot satiksmi

No šodienas plkst.15 līdz 12.jūnija plkst.20 tiks slēgta transportlīdzekļu un gājēju satiksme Grostonas ielā, posmā no Mālpils ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai. Šis ielas posms ved gar "Arēnu Rīga", kurā notiks čempionāta spēles.

No 15.maija plkst.10 līdz 12.jūnija plkst.20 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās Jāņa Dikmaņa ielā, Vesetas ielā no Jāņa Dikmaņa ielas līdz Mālpils ielai, Mālpils ielā no Vesetas ielas līdz Skanstes ielai.