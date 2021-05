Roberta Štelmahera vadītā "Kalev"/"Cramo" nonāk uzvaras attālumā no Igaunijas čempionāta zelta

Latvijas speciālistu vadītajā klubā Jānis Kaufmanis nospēlēja 14 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā guva trīs punktus un izcīnīja divas atlēkušās bumbas. Viņš grozā raidīja vienu no trim trīspunktu metieniem, bet vienīgais divpunktu metiens bija neprecīzs. Tāpat basketbolists vienreiz kļūdījās, nopelnīja vienu personīgo piezīmi, pretiniekus izprovocēja uz vienu pārkāpumu un spēli noslēdza ar negatīvu +/- rādītāju -11.

Viesu komandā Lauris Blaus 21 minūtē un 49 sekundēs izcēlās ar 14 punktiem un astoņām bumbām zem groziem, dalot rezultatīvākā spēlētāja godu savā klubā. Viņš iemeta sešus no deviņiem divpunktu metieniem, visi trīs "trejači" bija neprecīzi, taču no soda līnijas iemesti divi no trim metieniem. Tāpat Blaus divreiz rezultatīvi piespēlēja, nopelnīja četras personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz četriem pārkāpumiem un spēli noslēdza ar 18 efektivitātes koeficienta punktiem, kas bija labākais sniegums komandā.