Aptauja: Gandrīz 60% Japānas iedzīvotāju vēlas olimpisko spēļu atcelšanu

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un spēļu organizatori Japānā gatavojas jūnijā pieņemt lēmumu par to, cik daudz skatītāju būs atļauts apmeklēt olimpiskās spēles.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.