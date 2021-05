Televizors pļavā, valsis Ermitāžā un bārda karoga krāsās. Hokeja fanu piedzīvojumi

Tuvās “attiecībās” ar hokeju viņš ir jau kopš agras bērnības. “Mācījos slidot ar vecajām krievu ražojuma slidām, potītēm tinot klāt grāmatu vākus. Pirmās iemaņas pats kaut kā mēģināju apgūt, un pēc tam jau gāju ar večiem uz lielo dīķi slidot. Atceros, lai vispār tiktu pie spēlēšanas ar viņiem, man bija jāceļas agri no rīta un no dīķa jānotīra sniegs. Otrs nosacījums, ja gribēju spēlēt ar lielajiem, – man bija jāstāv vārtos. Tā nu es, sīkais, sāku spēlēt.”

“Fanojot par izlasi, ir piedzīvoti daudzi īpaši brīži. Kaut vai tie paši gājieni pie Brīvības pieminekļa pēc uzvarām,” stāsta atraktīvais līdzjutējs. “Vienugad “čempim” sekoju līdzi, atrodoties Anglijai piederošajā Gērnsijas salā. Mēs – aptuveni 40 latviešu grupiņa – faktiski bijām ieņēmuši visu salu. Angļi mums nāca klāt un prasīja: kas notiek? Viņi nesaprata, kas mēs esam, – līdzīgi futbola faniem, bet daudz mīlīgāki un mierīgāki.” Ir bijis arī gana daudz kuriozu. “Vācijas čempionāta laikā kāds no draugiem fanojot “nolūza” pie leģendārā kluba “Četri balti krekli” ieejas. Viņš bija “ieriktējies” sēdus pozā uz trepēm, tāpēc mēs viņam ielikām klēpī Latvijas izlases cepuri, kurā vakara gaitā tika samesti kādi 50 eiro,” atminas Edgars.

Vērtējot šā gada Latvijas izlases sastāvu, Edgars uzskata, ka tas ir optimāli spēcīgākais, kāds bijis iespējams: “Protams, NHL džeku pietrūkst, ir problēmas ar centra uzbrucējiem. Par vārtsargu līniju gan mums nav jāuztraucas, jo šobrīd ir pat trīs labi vārtsargi. Jānis Kalniņš ir izteikts pirmais numurs, bet būs ļoti interesanti uzzināt, kurš tad būs otrais vārtsargs – Punenovs vai Kivlenieks.” Vaicāts par to, kāda būtu Latvijas izlases sapņu komanda, ja to varētu sakomplektēt no visu laiku labākajiem Latvijas hokejistiem, Edgars mirkli aizdomājas: “Aizsardzībā Ozoliņš ar Skrastiņu, vārtos — Irbe. Priekšā centrā es noteikti liktu Žoltoku, malās — Balderi un Daugaviņu. Tas ir mans “all star” piecinieks!”