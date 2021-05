Video un foto ⟩ Latvijas hokejisti pirmo reizi PČ vēsturē noliek uz lāpstiņām vareno Kanādu

Otrā perioda ievadā Latvijas hokejisti uzreiz ieguva iniciatīvu, taču drīz vien nopelnīja noraidījumu. Skaitliskajā mazākumā Rihards Marenis izskrēja viens pret vārtiem, taču viņam neizdevās izmantot lielisku iesmēju dubultot pārsvaru. Vēlāk jau Freibergs viens pats vārtu priekšā ieguva ripu, taču arī viņam neizdevās to raidīt mērķī.

Piecas minūtes pirms beigām Roberts Bukarts nopelnīja divu minūšu noraidījumu par spēles laika vilcināšanu, taču to izdevās izturēt. Kanādieši spēlēja bez vārtsarga, taču Daugaviņš no labas pozīcijas pamanījās trāpīt pa vārtu stabu. Tomēr par to beigās komandas kapteinim nebija vērts pārdzīvot, jo Latvija svinēja vēsturisku uzvaru.