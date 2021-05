Par klubiem, valstu sasniegumiem statistika ir apkopota kopš turnīra pirmsākumiem (1955. gada), savukārt par spēlētāju vai treneru panākumiem fakti analizēti, sākot no 1992. gada, kad turnīrā tika veiktas pārmaiņas.

Turnīra bagātajā vēsturē virs galvas prestižo trofeju virs galvas ir izdevies celt tikai 22 klubiem. Visvairāk šos priekus izbaudījis Spānijas grands Madrides "Real" – 13 triumfi. Seko Itālijas futbola gigants "AC Milan" ar septiņiem panākumiem. Trijnieku noslēdz iepriekšējo divu gadu čempioni Minhenes "Bayern" un "Liverpool" ar sešiem tituliem. Par vienu titulu no trešās vietas atpaliek "Barcelona".

Krištianu Ronaldu (no kreisās) un Zinedins Zidāns FOTO: AFP/SCANPIX

Prognozes šā gada finālam

Slavas vārdus var veltīt arī pretinieku nometnes galvenajam trenerim Hosepam Gvardiolam. Kopš 2016. gada, kad viņš kļuva par Mančestras treneri, par vienu no galvenajiem mērķiem kļuva UEFA Čempionu līgas trofejas izcīnīšana. "Tas bija viens no galvenajiem uzdevumiem, kad ierados šeit," sarunā ar mediju "The Athletic" atzīst speciālists.