Ostapenko un Sevastova atkāpjas WTA rangā

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas, Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, amerikāniete Sofija Kenina, Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kanādiete Bjanka Andresku, amerikāniete Serēna Viljamsa, poliete Iga Švjonteka un čehiete Karolīna Plīškova.