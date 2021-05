Kalvītis: nav nekāds pārsteigums, ka arī kāds cilvēks no Latvijas tika uzaicināts uz atklāšanas spēli

"Skatītājus bijām gatavi uzņemt no pirmās dienas," pauda Kalvītis. "Vēl dažas dienas pirms pasaules čempionāta notika orgkomitejas sēde ar valdības līdzdalību, kur pārstāvētas tika gandrīz visas ministrijas un arī valdības locekļi. Tika izdiskutēts, kā to darīt. Liels pārsteigums bija tas, ka otrdien to pēkšņi neiekļāva dienaskārtībā, lai gan no valdības bijām saņēmuši solījumus, ka šis jautājums tiks izlemts. Šis jautājums tika atlikts par nedēļu un vēlāk vēlreiz tika atlikts. Tā ir politiska izšķiršanās, bumba ir valdības pusē. Tajā brīdī, kad valdība pieņems lēmumu, mēs esam gatavi 24 stundu laikā uzņemt skatītājus arēnās."