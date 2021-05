"Clippers" treneris: Mani nesatrauc, ka pret Dalasu esam iedzinēja statusā

"Esmu diezgan pārliecināts, ka visi gaidīja no mums uzvaru," sacīja viens no "Clippers" līderiem Pols Džordžs. "Viņi spēlēja atbrīvoti un ar pārliecību. Domāju, ka mēs viņiem ļāvām iegūt nedaudz par daudz pārliecību. Tas ir no mums atkarīgs, mums to nepieciešams likvidēt."