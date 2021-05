Video ⟩ NBA "play-off": "Lakers" un "Nuggets" iegūst vadību, "Bucks" turpina dominēt

Deiviss trešajā ceturtdaļā guva 18 no saviem 34 punktiem un palīdzēja "Lakers" iekrāt 17 punktu pārsvaru.

Losandželosas vienība šajā mačā labi spēlēja groza apakšā, no soda laukuma zonas gūstot par 20 punktiem vairāk nekā pretinieki - 58:38.

Fīniksas komandas līderis Kriss Pols guva septiņus punktus un veica sešas rezultatīvas piespēles 27 minūtēs. Ceturtajā ceturtdaļā viņš laukumā pavadīja vien divarpus minūtes, kaut arī "Suns" galvenais treneris Montijs Viljamss apgalvoja, ka saspēles vadītājs ir atguvies no pleca traumas.

Abas komandas daudz uzbruka grozam no tālās distances, taču labāk tas padevās Denveras basketbolistiem - trāpīti 20 no 38 metieniem (52,6%), kamēr Portlendas spēlētāji realizēja 14 no 45 trejačiem (31,1%).