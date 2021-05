Miķelis Rēdlihs: Pirms 15 gadiem neiekļaušanu izlases pieteikumā spēlei noteikti uztvertu daudz asāk

"Gribētos spēlēt pēc iespējas vairāk. Vienkārši būt uz laukuma un tā palīdzēt komandai. Tas ir mans personīgais mērķis. Cik būs, tik būs. Tas jau nav manā ziņā. Komandai, protams, galvenais ir uzvarēt iespējami vairāk spēļu un iekļūt ceturtdaļfinālā," sarunā ar TVNET sacīja jaunākais no brāļiem Rēdlihiem.

Šajā turnīrā viņš savu lomu apzinoties un izprotot, tāpēc neesot aizvainots vai neapmierināts ar to, ka vairums spēļu jāvēro no malas.

"Protams, gribas spēlēt. Iekšēji ir tāda vēlme. Bet uztveru to mierīgi. Pirms 15 gadiem noteikti to uztvertu daudz asāk un emocionālāk. Tagad pieredze ļauj uz to raudzīties mierīgāk."