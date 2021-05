Video un foto ⟩ Latvijas 3x3 basketbolisti pārspēj Lietuvu un nonāk uzvaras attālumā no olimpiskās ceļazīmes

Spēles sākums veiksmīgāks bija lietuviešiem, kuri ieguva vadību ar 10:6. Turpinājumā Nauris Miezis vienu punktu atguva un Kārlis Lasmanis pievienoja trīspunktu gājienu, panākot 10:10. Edgara Krūmiņa sarežģīts metiens deva vadību, taču lietuvieši atbildēja ar precīzu tālmetienu - 12:11. No tālienes precīzs bija arī Lasmanis, bet vēlāk Agņa Čavara metiens no groza apakšas deva vadību ar 14:13. Turpmākajā cīņas gaitā Latvijas kvartets vadības grožus no rokām neizlaida un svinēja uzvaru ar 21:19.