Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: FK "Liepāja" atgriežas Eiropā

Atkal ir divi līderi, taču tagad duetā nav Valmieras komandas, kurā šajā kārtā nespēlēja. Pirmā trio atrāviens ir vēl ievērojamāks (ceturto vietu no trešās šķir 8 punkti), tā ka vismaz pašreiz lielākā intriga ir par vietu secību tieši līderu trijniekā un cīņā "par Eiropu" - par ceturto vietu, kas var dot tiesības nākamgad piedalīties Eiropas kausu izcīņā (jau Latvijas kausu iegūs kāda no komandām, kas nebūs pirmajā četriniekā, tad ceturtā vieta durvis uz Eiropu gan neatvērs).

BFC "Daugavpils" ar 1:2 zaudēja RFS komandai un atkāpās uz piekto vietu, taču neatkāpās un neatkāpsies no ieceres spēkoties par ceturto vietu un tikšanu Eiropas kausos. To daugavpilieši arī neslēpj. RFS komandai bija iespējas vēl gūt vārtus un tā varēja uzvarēt arī pārliecinošāk (atkal vairās reizes teicami spēlēja vārtsargs Frenks Dāvids Orols), savukārt viesi prasmīgi izmantoja pretuzbrukumu taktiku un mača beigās varēja aizvest no Arkādijas parka punktu. RFS komandai 7. uzvara pēc kārtas un 10 pēc kārtas nezaudētas spēles. BFC "Daugavpils" kopš atgriešanās virslīgā zaudēja RFS komandai 8 no 8 spēlēm.