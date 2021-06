Liepa izcīna uzvaru Eiropas junioru kausa posmā triatlonā

Uzvaru guva pasaules ranga 34.vietā esošais 2015.gada pirmo Eiropas spēļu bronzas ieguvējs Rostislavs Pevcovs no Azerbaidžānas, kurš finišēja pēc 51 minūtes un 20 sekundēm, kamēr Gajevskis atpalika nepilnas četras minūtes.

Svētdien no rīta startēja arī Liepa. Kā LTF stāsta pats atlēts, peldēšanas sākums bija ļoti grūts, jo, visiem sportistiem peldot kopā, tika piedzīvota liela kontaktcīņa. Tas latvietim licis pieņemt lēmumu pie pirmās pagrieziena bojas sākt atrauties no konkurentiem, kas arī izdevās. No ūdenstilpes viņš atkal izskrēja trešais, bet ļoti veiksmīga velosipēda paņemšana tranzītzonā ļāva jau pārņemt vadību.